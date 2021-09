F1, Kimi Raikkonen: “Non avevamo grip ma abbiamo del potenziale” (Di sabato 25 settembre 2021) Kimi Raikkonen ha parlato della situazione odierna. Il finlandese, da comunicato del suo team, si è definito in difficoltà per lo scarso grip ma è fiducioso per le prestazioni e per il bilanciamento della vettura. Iceman, che a fine stagione appenderà il volante al chiodo dopo anni nell’abitacolo delle Formula 1, conosce molto bene la sua Alfa Romeo (che guida dal 2019, essendo quindi al terzo anno nell’abitacolo del team svizzero di Hinwil) e crede nel potenziale della sua vettura, che è comunque ben bilanciata: “Le condizioni non erano male là fuori, ma ci mancava un po’ di grip. Il bilanciamento della macchina era ok, ma eravamo sempre al limite e quando abbiamo provato a superarlo siamo stati molto veloci. Più giri abbiamo fatto meglio è andata, ma alla fine non ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)ha parlato della situazione odierna. Il finlandese, da comunicato del suo team, si è definito in difficoltà per lo scarsoma è fiducioso per le prestazioni e per il bilanciamento della vettura. Iceman, che a fine stagione appenderà il volante al chiodo dopo anni nell’abitacolo delle Formula 1, conosce molto bene la sua Alfa Romeo (che guida dal 2019, essendo quindi al terzo anno nell’abitacolo del team svizzero di Hinwil) e crede neldella sua vettura, che è comunque ben bilanciata: “Le condizioni non erano male là fuori, ma ci mancava un po’ di. Il bilanciamento della macchina era ok, ma eravamo sempre al limite e quandoprovato a superarlo siamo stati molto veloci. Più girifatto meglio è andata, ma alla fine non ...

Advertising

jeffreyeelen1 : @fia Mine starting grind rusland Zondag P1 Mick Schumacher 2 Nikita matze pin 3 Yuki tusounda 4 gasly 5 Daniel rica… - dinoadduci : Bentornato Kimi. Raikkonen a Sochi dopo il Covid: “Emozionato? Per niente...” - rocco_lando : RT @F1Daviderusso: 343,1 ?? La velocità di punta in km/h più alta mai misurata all'autodromo di #Sochi. A raggiungerla il finlandese Kimi #… - quaranta_vito : RT @F1Daviderusso: 343,1 ?? La velocità di punta in km/h più alta mai misurata all'autodromo di #Sochi. A raggiungerla il finlandese Kimi #… - KRaikkonenBR : RT @F1Daviderusso: 343,1 ?? La velocità di punta in km/h più alta mai misurata all'autodromo di #Sochi. A raggiungerla il finlandese Kimi #… -