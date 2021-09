(Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha condiviso ildi2, video che svela il destino di, l'eroe interpretato da Chris Hemsworth.2 è statoto da Netflix all'evento TUDUM con unin cui si vede il protagonista interpretato da Chris Hemsworth svelandone il destino. Il video mostra infatti il personaggio sopravvivere e la star australiana ha successivamente inviato un messaggio di ringraziamento ai fan che hanno permesso di portare alla produzione del sequel. Anthony e Joe Russo sono i produttori di, progetto ispirato alla graphic novel Ciudad di cui sono autori in collaborazione con Ande Parks, mentre le illustrazioni sono firmate da Fernando León González. Il primo capitolo del ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Extraction 2: il teaser anticipa il ritorno di Tyler Rake -

Ultime Notizie dalla rete : Extraction teaser

... torna a mostrarsi anche il nuovo Rainbow Six. Protagonisti del nuovo tariler sono una ... Per ora abbiamo pochissime informazioni, ma ilcon cui si è presentato ci ha letteralmente ...... è stato anche pubblicato untrailer inerente all' Opening Night Live che si terrà questo ... Ubisoft - Halo Infinite, Microsoft - Tom Clancy's Rainbow Six, Ubisoft Best Family Game - ...Chris Hemsworth è protagonista del teaser ufficiale di Extraction 2, il film che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming Netflix.Netflix ha condiviso il teaser di Extraction 2, video che svela il destino di Tyler Rake, l'eroe interpretato da Chris Hemsworth. Tyler Rake 2 è stato anticipato da Netflix all'evento TUDUM con un tea ...