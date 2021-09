Esordio amaro per la Gevi Napoli, soccombe contro l’Armani Jeans Milano (Di sabato 25 settembre 2021) Gevi Napoli-Armani Jeans Milano 63-73 Napoli riassaggia la Serie A1 cedendo contro Milano. Partita brutta con ritmi da pre-season e a tratti noiosa che l’Armani mette in ghiaccio già ad inizio terzo quarto con il minimo sforzo. Parte forte la squadra di coach Messina con uno 0-8 di parziale al quale da seguito un rantolo di coraggio di Parks e compagni, ma gli azzurri di coach Sacripanti pagano la netta differenza sia fisica che tecnica e si afflosciano man mano. Milano di control game, attacchi a limite alla ricerca sempre della soluzione interna con M?toglou che devasta lo smile mentre ci pensa Marini ad illudere il Palababruto e il primo quarto termina 18-21. La seconda sirena si presenta con il pareggio napoletano ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021)-Armani63-73riassaggia la Serie A1 cedendo. Partita brutta con ritmi da pre-season e a tratti noiosa chemette in ghiaccio già ad inizio terzo quarto con il minimo sforzo. Parte forte la squadra di coach Messina con uno 0-8 di parziale al quale da seguito un rantolo di coraggio di Parks e compagni, ma gli azzurri di coach Sacripanti pagano la netta differenza sia fisica che tecnica e si afflosciano man mano.dil game, attacchi a limite alla ricerca sempre della soluzione interna con M?toglou che devasta lo smile mentre ci pensa Marini ad illudere il Palababruto e il primo quarto termina 18-21. La seconda sirena si presenta con il pareggio napoletano ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Prima Categoria, esordio amaro per il Palermo Calcio Popolare - Ilovepalermocalcio - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Atletico Taurinense, esordio amaro contro il Taurus. Viri: ''Non è stata la gara che mi aspe… - Toro_News : ?? | GIOVANILI Questo weekend erano impegnate solamente due categorie: l'Under 18 di Antonino #Asta e l'Under 17 d… - news_forlicesen : Calcio, esordio amaro per la Sammaurese: la trasferta col Fanfulla termina 3-1 - nobiletti : RT @news24_city: Eccellenza, esordio amaro per il Canosa Calcio: l’Atletico Vieste vince in rimonta 3-2 -