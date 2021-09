Eruzione vulcanica alle Canarie | chiuso l' aeroporto di Palma

(Di sabato 25 settembre 2021) Come riporta il Quotidiano.net, nelle ultime ore si sono dovuti ritirare anche i Vigili del fuoco, 'a causa dell'intensificarsi dei fenomeni esplosivi', come spiegano in un post social. Il primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione vulcanica

L'aeroporto dell'Isola di Palma, alle Canarie, è stato chiuso a causa dell'accumulo di cenere sprigionata dal vulcano Cumbre Vieja che è in eruzione da una settimana. Lo ha annunciato oggi la società che gestisce gli aeroporti spagnoli (Aena). Ieri sette voli erano stati annullati per via della fuliggine. Violente esplosioni presso il vulcano. Il Cumbre Vieja continua a eruttare e fiumi di lava inondano l'isola: evacuate oltre 6000 persone, danni per oltre 400 milioni di euro.