Equitazione | il pugliese Domenico D’Onghia è vicecampione nazionale nel dressage Il cavaliere di Martina Franca ha conquistato il secondo posto nella categoria senior D in sella al murgese Fuser

Leggi su noinotizie

(Di sabato 25 settembre 2021) Prestigioso traguardo per gli allevatori del cavallo delle Murge che per la prima voltastoria salgono sul podio ai Campionati italiani dioriginario di, in, esemplare di nove anni della masseria Sant’Angelo Di Piccoli, hailD. L'articolo, ilnel Ildi ...