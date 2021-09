Equitazione | Europei completo 2021 | Nicola Wilson in testa dopo il cross-country | Gran Bretagna la squadra migliore

(Di sabato 25 settembre 2021) Si è disputato quest’oggi il round dinell’ambito deglidi, specialità, che ha lasciato inalla classifica la britannica, che in sella al suo Dublin si ritrova oggi con solamente 20.9 penalità davanti a tutti. Seconda piazza momentanea per la tedesca Ingrid Klimke, su Hale Bob OLD, con 21.4, con il podio completato dal francese Maxime Livio, accumulando lo score di 22.5 su Api du Libaire. Molto lontani gli azzurri, con Stefano Brecciaroli appena 24esimo su Bolivar Giono, con Marco Cappai e Pietro Sandei rispettivamente 33esimo e 35esimo. Ancora più dietro Paolo Torlonia, 40esimo, con Evelina Bertoli 25esima. Anche nella classifica a squadre ...

Nella classifica a squadre (per l'Italia fanno testo i punteggi di Bertoli e Sandei) in testa c'è la Gran Bretagna con 44.20 penalità, davanti alla Francia, seconda con 56.00, ed alla Germania, terza ...La Svezia, terza nel 2019 , quando conquistò il pass olimpico assieme all'Italia, deve riscattare la brutta prestazione delle Olimpiadi, dove ha chiuso all'ultimo posto, mentre bisognerà seguire con ...Si è disputato quest'oggi il round di cross-country nell'ambito degli Europei di equitazione 2021, specialità completo, che ha lasciato in testa alla classifica la britannica Nicola Wilson, che in sel ...Sono proseguiti oggi, venerdì 24 settembre, gli Europei del completo dell'equitazione: ad Avenches, in Svizzera, sono scesi sul rettangolo gli ultimi 33 binomi per la prova di dressage, iniziata ieri, ...