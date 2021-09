Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown conferma il ritorno di Louis Partridge (Di sabato 25 settembre 2021) Il film Enola Holmes 2 arriverà prossimamente su Netflix e la protagonista Millie Bobby Brown ha confermato il ritorno di Louis Partridge. Enola Holmes 2 potrà contare sul ritorno di Louis Partridge: ad annunciarlo, durante l'evento TUDUM, è stata una divertente interazione tra l'attore e la star Millie Bobby Brown. Per ora, tuttavia, è ancora presto per sapere qualche anticipazione riguardante la trama o i nuovi arrivi nel cast. Alla regia del sequel di Enola Holmes ci sarà Harry Bradbeer, già dietro la macchina da presa del primo capitolo, mentre la sceneggiatura sarà ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Il film2 arriverà prossimamente su Netflix e la protagonistahato ildi2 potrà contare suldi: ad annunciarlo, durante l'evento TUDUM, è stata una divertente interazione tra l'attore e la star. Per ora, tuttavia, è ancora presto per sapere qualche anticipazione riguardante la trama o i nuovi arrivi nel cast. Alla regia del sequel dici sarà Harry Bradbeer, già dietro la macchina da presa del primo capitolo, mentre la sceneggiatura sarà ...

