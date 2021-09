Energia | Cottarelli | “I sussidi si danno solo a chi ne ha davvero bisogno”

(Di sabato 25 settembre 2021) MILANO – “generalizzati all’“sporca” lasciano alle generazioni future due eredità: debito pubblico e CO2. Isia chi ne ha”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ilMus_ : Riguardo alla questione aumento delle bollette e sussidi, LA domanda la fa Carlo Cottarelli su La Repubblica di ogg… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: I commenti di oggi: Quei soldi all’energia sporca [di Carlo Cottarelli] #24settembre - angiuoniluigi : RT @repubblica: I commenti di oggi: Quei soldi all’energia sporca [di Carlo Cottarelli] #24settembre - repubblica : I commenti di oggi: Quei soldi all’energia sporca [di Carlo Cottarelli] #24settembre - nebenet : RT @FuorissimoX: @diMartedi @CottarelliCPI Questa volta Cottarelli ha detto una cazzata. L'energia è salita perché era crollata durante il… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Cottarelli

La Piazza Web

... potenza e continuità della produzione è l'nucleare. Riecheggiando Richard Lindzen, ... A sostenere Cingolani, ma in maniera più cauta, anche Carloche su Twitter scrive: 'So che mi ...... potenza e continuità della produzione è l'nucleare. Riecheggiando Richard Lindzen, ... A sostenere Cingolani, ma in maniera più cauta, anche Carloche su Twitter scrive: "So che mi ...Nelle ultime settimane l'Osservatorio Conti pubblici di Cottarelli aveva avanzato dubbi sulla puntualità del governo nella roadmap del PNRR ...Nella nuova puntata della rubrica Economia in Quark, gli economisti Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola e Giampaolo Galli commentano il rincaro delle bollette dell'energia elettrica: perché si è ve ...