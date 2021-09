Empoli Bologna, i convocati di Mihajlovic: ancora assente Schouten (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha comunicato i convocati per la partita contro l’Empoli Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro l’Empoli. ancora assenti Schouten e Kingsley. Portieri: Bardi, Molla, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore delSinisaha comunicato iper la partita contro l’Sinisa, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro l’assentie Kingsley. Portieri: Bardi, Molla, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

