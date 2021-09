Elisa Balsamo Campionessa del Mondo: “Ho battuto Marianne Voss, pazzesco. Squadra fantastica” (Di sabato 25 settembre 2021) Elisa Balsamo si è laureata Campionessa del Mondo. L’azzurra ha firmato un’impresa davvero strepitosa in Belgio, riuscendo a conquistare l’ambita maglia arcobaleno al termine di una spettacolare volata testa a testa con la fuoriclasse olandese Marianne Vos. La nostra portacolori è stato pilotata alla perfezione dalle proprie compagne di Squadra e poi nel duello conclusivo è riuscito a imporsi, scattando con personalità e contenendo il tentativo di rimonta della tre volte iridata. Il suo sprint è stato bruciante e le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio, facendo suonare l’Inno di Mameli dopo i sigillo di Filippo Ganna a cronometro e di Filippo Baroncini tra gli Under 23. Elisa Balsamo ha espresso le sue prime emozioni subito dopo il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)si è laureatadel. L’azzurra ha firmato un’impresa davvero strepitosa in Belgio, riuscendo a conquistare l’ambita maglia arcobaleno al termine di una spettacolare volata testa a testa con la fuoriclasse olandeseVos. La nostra portacolori è stato pilotata alla perfezione dalle proprie compagne die poi nel duello conclusivo è riuscito a imporsi, scattando con personalità e contenendo il tentativo di rimonta della tre volte iridata. Il suo sprint è stato bruciante e le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio, facendo suonare l’Inno di Mameli dopo i sigillo di Filippo Ganna a cronometro e di Filippo Baroncini tra gli Under 23.ha espresso le sue prime emozioni subito dopo il ...

Eurosport_IT : DICIAMOLO INSIEME: ELISA BALSAMO CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOO ???? #Flanders2021 | #EurosportCICLISMO |… - ItaliaTeam_it : GIOIA GIOIA GIOIA ?? Elisa Balsamo campionessa del Mondo nella prova in linea! #ItaliaTeam | #Flanders2021 |… - Coninews : CAPOLAVORO AZZURRO! ??????????? @Elisa_balsamo vince in volata il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su… - ciromagliulo26 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO ELISA BALSAMO CAMPIONESSA DEL MONDO L'AZZURRA SI È IMPOSTA DAVANTI ALL'OLANDESE VOS #SkySport #Ciclismo #B… - giorgiopantaleo : RT @ItaliaTeam_it: GIOIA GIOIA GIOIA ?? Elisa Balsamo campionessa del Mondo nella prova in linea! #ItaliaTeam | #Flanders2021 | @Federcic… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Balsamo Mondiali di ciclismo, Balsamo vince la gara donne Elite Belgio. Elisa Balsamo ha vinto la gara in linea donne Elite ai Mondiali in Belgio. L'azzurra ha battuto, in uno sprint a due, la favorita olandese Marianne Vos, che si è dovuta accontentare della medaglia d'...

Elisa Balsamo campionessa del mondo su strada Una veterana. Invece ha appena 23 anni. Ma Elisa Balsamo ai Mondiali di ciclismo su strada in Belgio oggi ha corso da grande specialista, affrontando gli ultimi decisivi chilometri con intelligenza. La cuneese in lacrime al traguardo ("Sono ...

Mondiali ciclismo, Elisa Balsamo medaglia d'oro: trionfo Italia anche tra le donne la Repubblica Ciclismo, Elisa Balsamo campionessa del mondo! Battuta Marianne Vos nella prova in linea La campionessa peveragnese ha conquistato il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su strada, battendo nello sprint la fortissima olandese Marianne Vos al termine di una gara spettacolare e ...

Elisa Balsamo è la nuova campionessa del Mondo nella prova in linea. VIDEO La Balsamo ha trionfato a braccia alzate sul traguardo di Leuven dopo 158 chilometri, superando in volata l’olandese Marianne Vos, che vince la medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio la ...

