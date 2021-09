Elio Germano, l’attore delle tante fragilità dell’animo umano (Di sabato 25 settembre 2021) Il cranio rasato, che lo ammettiamo stupisce, meno il viaggio nella mente di un uomo sensibile e fragile, in cui Elio Germano ci ha più volte condotti con le sue interpretazioni. Questa volta presta il volto ad un pacato dentista che si perde nel labirinto delle sue ossessioni. E’ la storia raccontata in America Latina; un film prodotto dai fratelli D’Innocenzo, presentato al Festival di Venezia. Germano è come lo hanno definito il ‘terzo gemello’, – “Quello carino” – hanno precisato i due registi nella conferenza stampa di presentazione del film in cui VelvetMAG era presente. l’attore è il protagonista dell’ultima fatica cinematografica di Fabio e Damiano. L’ultimo lavoro da immancabile protagonista da ricordare oggi il giorno del suo 41esimo compleanno. L’interprete, molisano di nascita e romano ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 settembre 2021) Il cranio rasato, che lo ammettiamo stupisce, meno il viaggio nella mente di un uomo sensibile e fragile, in cuici ha più volte condotti con le sue interpretazioni. Questa volta presta il volto ad un pacato dentista che si perde nel labirintosue ossessioni. E’ la storia raccontata in America Latina; un film prodotto dai fratelli D’Innocenzo, presentato al Festival di Venezia.è come lo hanno definito il ‘terzo gemello’, – “Quello carino” – hanno precisato i due registi nella conferenza stampa di presentazione del film in cui VelvetMAG era presente.è il protagonista dell’ultima fatica cinematografica di Fabio e Damiano. L’ultimo lavoro da immancabile protagonista da ricordare oggi il giorno del suo 41esimo compleanno. L’interprete, molisano di nascita e romano ...

Advertising

chetempochefa : «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisog… - iLoveFiom : RT @chetempochefa: «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisogno di… - mobyflickit : #recensione - Buon compleanno, Elio Germano! - AndreaBergerone : RT @chetempochefa: «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisogno di… - Shoulda__Coulda : RT @chetempochefa: «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisogno di… -