Elia | “Sfortunati in avvio | abbiamo reagito da grande squadra”

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComo – Prestazione di sacrificio per Salvatoreal Sinigaglia. L’esterno giallorosso è stato dirottato da mister Caserta come quarto a centrocampo a destra quando lane ha avuto bisogno nel secondo tempo. Di questo e altro ha parlato ai microfoni di Ottochannel nel post partita di Como. Sfortuna – “Siamo stati sfigati a prendere l’espulsione dopo 18 minuti, poi siamo stati bravi a riprendere la partita nonostante l’inferiorità numerica. Poiavuto anche situazioni per vincerla, un po’ si rosica però dobbiamo guardare in faccia alla realtà. In questa situazione non era facile quindi andiamo avanti”. Convinzioni – “Il nostro è un griuppo compatto, sappimao di essere forti ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Se non fossimo stati forti oggi non l’avremmo ripresa, quindi...