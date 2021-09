Elezioni in Islanda segnate da ambiente, crisi economica e pandemia. Esito incerto e coalizione di governo a rischio (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo quattro anni, l’inedita alleanza tra destra e sinistra verde della premier Katrin Jakobsdottir potrebbe non tornare a governare l’Islanda. La coalizione è stata solo la seconda dal 2008 ad arrivare a fine mandato, in un Paese in cui ripetuti scandali hanno mandato i cittadini alle urne per ben 5 volte in 10 anni, ma una concorrenza sempre più agguerrita e un panorama politico molto frammentario potrebbero non riconfermarne la maggioranza al voto di oggi. Se però dovesse uscire una netta supremazia della sinistra, si potrebbe sperare in un’accelerata sull’ambiente e sul welfare. Sono circa 255mila su 370mila gli islandesi che oggi si sono recati ai seggi, un quinto di loro invece ha già votato per corrispondenza. Come si aspettavano gli analisti, gli exit poll hanno restituito un quadro molto diviso, in cui nessuno è predominante: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo quattro anni, l’inedita alleanza tra destra e sinistra verde della premier Katrin Jakobsdottir potrebbe non tornare a governare l’. Laè stata solo la seconda dal 2008 ad arrivare a fine mandato, in un Paese in cui ripetuti scandali hanno mandato i cittadini alle urne per ben 5 volte in 10 anni, ma una concorrenza sempre più agguerrita e un panorama politico molto frammentario potrebbero non riconfermarne la maggioranza al voto di oggi. Se però dovesse uscire una netta supremazia della sinistra, si potrebbe sperare in un’accelerata sull’e sul welfare. Sono circa 255mila su 370mila gli islandesi che oggi si sono recati ai seggi, un quinto di loro invece ha già votato per corrispondenza. Come si aspettavano gli analisti, gli exit poll hanno restituito un quadro molto diviso, in cui nessuno è predominante: ...

