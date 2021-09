Elezioni amministrative | a Roma sono candidati 183 pugliesi Quaranta per il Comune | 143 per i municipi

Leggi su noinotizie

(Di sabato 25 settembre 2021) Di seguito da Forche caudine: Per ildie per i suoi quindicicorrononati in tutte le regioni italiane, ad esclusione della Valle d’Aosta. Dominano i meridionali, quasi mille in tutto: il gruppo più nutrito è quello dei 340 campani (110 per il, 230 per i), seguito da 216 calabresi (62 per il Campidoglio e 154 per i) e 183(40 e 143). Quindi 126 siciliani (37 e 89), 52 lucani (10 per il Campidoglio) e 16 molisani. Particolarmente presenti anche gli abruzzesi:97 tra. I sardi41. Ad effettuare il mini-censimento, estrapolando i dati, è stata l’associazione culturale “Forche Caudine”, lo storico ...