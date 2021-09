Elezioni amministrative a Napoli, Studio Vizzino: Elevato rischio di contagi da Covid-19 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Elezioni comunali in Campania, in particolare a Napoli, ormai sono imminenti e con l’avvicinarsi della chiamata ai seggi cresce sempre di più la preoccupazione di esperti e cittadini in merito a misure di sicurezza adeguate in grado di garantire il distanziamento sociale e la sanificazione costante e ripetuta degli ambienti. Di conseguenza la preoccupazione di un incremento dei contagi da Covid-19 è quanto mai reale, tangibile. Rammentiamo che nel periodo successivo alle precedenti Elezioni, tenutesi nell’ottobre 2020, si è registrato in Campania un rilevante aumento dei casi di Covid, da porre in stretta correlazione all’evento elettorale con tutte le critiche circa la non puntuale osservanza di misure di sicurezza e protocolli idonei a scongiurare gli eventi negativi che poi si ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) Lecomunali in Campania, in particolare a, ormai sono imminenti e con l’avvicinarsi della chiamata ai seggi cresce sempre di più la preoccupazione di esperti e cittadini in merito a misure di sicurezza adeguate in grado di garantire il distanziamento sociale e la sanificazione costante e ripetuta degli ambienti. Di conseguenza la preoccupazione di un incremento deida-19 è quanto mai reale, tangibile. Rammentiamo che nel periodo successivo alle precedenti, tenutesi nell’ottobre 2020, si è registrato in Campania un rilevante aumento dei casi di, da porre in stretta correlazione all’evento elettorale con tutte le critiche circa la non puntuale osservanza di misure di sicurezza e protocolli idonei a scongiurare gli eventi negativi che poi si ...

