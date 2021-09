Elezioni a Pordenone, Anna Ciriani: “Non farò ricorso sulla data del voto” (Di sabato 25 settembre 2021) A Pordenone si voterà il 3 e 4 ottobre : lo ha confermato la candidata sindaco Anna Ciriani di “AmiAmo Pordenone”, comunicando che da parte sua e della lista che la sostiene non c’è più intenzione di fare ricorso al Tar per risparmiare ai Pordenonesi la spesa, oltre 140 mila euro, di un eventuale rinvio della consultazione elettorale. (Video Missinato) Leggi su udine20 (Di sabato 25 settembre 2021) Asi voterà il 3 e 4 ottobre : lo ha confermato la candisindacodi “AmiAmo”, comunicando che da parte sua e della lista che la sostiene non c’è più intenzione di fareal Tar per risparmiare aisi la spesa, oltre 140 mila euro, di un eventuale rinvio della consultazione elettorale. (Video Missinato)

