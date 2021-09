Eleventy Donna SS22 | tra sartorialità sportiva e leggerezza

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 25 settembre 2021) Life&People.it Praticità, fluidità, versatilità. Sono queste le caratteristiche dellache indossa la collezionePrimavera Estate 2022. Il direttore creativo di, Marco Baldassari propone, per la prossima bella stagione, una serie di capi all’insegna di un’eleganza rilassata e di una femminilità moderna. La collezione Primavera Estate di: parola d’ordine “circolarità” Ma che cosa significa, esattamente? I capi essenziali da tenere nel proprio guardaroba assumono interpretazioni diverse secondo gli abbinamenti scelti, adatti di giorno, per il tempo libero, ma anche in occasioni formali. E qui, dunque, torniamo al tema della versatilità citato sopra, il quale si concilia anche con lo spirito creativo chi li indossa. Gli abiti, inoltre, rappresentano al meglio i ...