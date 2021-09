Elettra Lamborghini in lacrime: cosa è successo? (FOTO) (Di sabato 25 settembre 2021) lacrime per Elettra Lamborghini. La famosa ereditiera svela il motivo del pianto sul suo profilo Instagram. Ecco cosa l’è successo. Elettra Lamborghini (Getty Images)Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più popolari nel mondo dello spettacolo. L’ereditiera non solo sta scalando le classifiche con le sue hit musicali, ma è anche un’influencer molto seguita sui social. Insomma, un percorso prefessionale che l’ha portata lontano dagli interessi di famiglia. Un successo, quello di Elettra, partito nel 2015 grazie all’incontro con Piero Chiambretti che la invita nel programma Chiambretti Night. Ma la vera svolta professionale arriva nel 2016 quando la chiamano per ... Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021)per. La famosa ereditiera svela il motivo del pianto sul suo profilo Instagram. Eccol’è(Getty Images)è sicuramente uno dei personaggi più popolari nel mondo dello spettacolo. L’ereditiera non solo sta scalando le classifiche con le sue hit musicali, ma è anche un’influencer molto seguita sui social. Insomma, un percorso prefessionale che l’ha portata lontano dagli interessi di famiglia. Un, quello di, partito nel 2015 grazie all’incontro con Piero Chiambretti che la invita nel programma Chiambretti Night. Ma la vera svolta professionale arriva nel 2016 quando la chiamano per ...

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, incidente per lei: 'Mi ha morso una chiappa' Elettra Lamborghini vittima di un incidente: ecco come sta la celebre cantante bolognese e cosa le è accaduto nel dettaglio. Tra i personaggi più in voga del momento c'è sicuramente Elettra Miura ...

Federica Nargi è Baby K/ I suoi colori scusi la aiuteranno a scalare la classifica ...Federica Nargi è Baby K a Tale e quale show 2021 Anche nella prima puntata del programma Federica Nargi è riuscita a vincere la sua prima prova portando sul palco addirittura Elettra Lamborghini. Non ...

Elettra Lamborghini in lacrime: cosa è successo? (FOTO) CheNews.it Tale e quale show 2021: Simone Montedoro è Califano (video e gallery) Nel corso della seconda puntata del 24 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore Simone Montedoro nei panni di Franco C ...

Disavventura per Elettra Lamborghini: azzannata dal cane al maneggio Elettra Lamborghini azzannata al lato B da un cane. La cantante, showgirl e opinionista bolognese, ereditiera dei Lamborghini la famiglia che ha fondato il noto marchio di motori, ha affidato ai Socia ...

