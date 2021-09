Edoardo Albinati | ' Contaminazione tra sciatteria e retorica è malattia nazionale'

(Di sabato 25 settembre 2021) Quest'intervista è stata pubblicata in versione 'short' sul Venerdì di ieri 24 settembre 2021. Di seguito la versione integraleride quando gli leggo la descrizione che Walter Siti ha dato di lui: uno che 'sotto la patina del placido ironico borghese ha un'anima da fumantino attaccabrighe'. Ride come si ride quando si viene scoperti in una ...

[Quest'intervista è stata pubblicata in versione 'short' sul Venerdì di ieri 24 settembre 2021. Di seguito la versione integrale]ride quando gli leggo la descrizione che Walter Siti ha dato di lui: uno che 'sotto la patina del placido ironico borghese ha un'anima da fumantino attaccabrighe'. Ride come si ride ...... Nadia Terranova, Pif, Sabina Guzzanti, Marco Lillo, Silvia Avallone, Maurizio De Giovanni,, Maria Rosaria Selo, Carmen Pellegrino, Gianni Solla , Corrado De Rosa, Paolo Milone, ...Lo scrittore in libreria con "Velo Pietoso". "C’è solo un posto dove il comunismo si realizza davvero: è la letteratura" ...Tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati e tradotto in pellicola: 1300 pagine di storia, che raccontano di periodo storico, di violenza, di paura, di omicidio, Il film, La scuola cattolica ha c ...