Ecobonus, da martedì via a prenotazioni incentivi per acquisto usato (Di sabato 25 settembre 2021) Si sbloccano gli incentivi per la rottamazione di vecchie auto in cambio dell'acquisto di una vettura usata a basse emissioni, non inferiore alla classe 'euro 6'. Lo spiega una nota del ministero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) Si sbloccano gliper la rottamazione di vecchie auto in cambio dell'di una vettura usata a basse emissioni, non inferiore alla classe 'euro 6'. Lo spiega una nota del ministero ...

Advertising

Mirandola59 : RT @sole24ore: Auto, martedì al via l’ecobonus per comprare l’usato. Come funziona - MediasetTgcom24 : Ecobonus, da martedì prenotazioni degli incentivi al via per l'acquisto dell'usato #ecobonus… - MediasetTgcom24 : Ecobonus, da martedì prenotazioni degli incentivi al via per l'acquisto dell'usato #ecobonus… - MediasetTgcom24 : Ecobonus, da martedì prenotazioni degli incentivi al via per l'acquisto dell'usato #ecobonus… - sole24ore : Auto, martedì al via l’ecobonus per comprare l’usato. Come funziona -