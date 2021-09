Ecco la nuova Alitalia nel segno dell’Ue | stipendi Ita dimezzati

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – La “esordisce neldella deflazione salariale. Dimezzando glidi Ita, la realtà sorta dopo un lungo confronto tra governo e Ue. Un’eutanasia programmata, dato che l’esecutivo (Conte prima, Draghi dopo) si è letteralmente piegato ai voleri di Bruxelles. La Commissione ha imposto, Palazzo Chigi ha eseguito senza fiatare. E nel tritacarne, neanche a dirlo, finiscono i lavoratori.Ita: comandanti -50%, hostess e steward -35% A partire, anzitutto, da quelli che non transiteranno dalla vecchia società. Sono almeno 7mila i dipendenti, almeno inizialmente, in esubero: larealtà dell’aviazione tricolore parte con 2800 lavoratori rispetto agli attuali 10mila di. Non si può però parlare di “fortunati”, ...

Advertising

Mov5Stelle : La direzione per noi è chiara: tutelare famiglie e imprese dagli aumenti contenendo al contempo le emissioni di CO2… - redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - Mauro26739276 : RT @Pietro_Otto: VIDEO | Nonostante un blackout mediatico australiano, ecco le immagini di una nuova manifestazione anti-lockdown oggi a Me… - manduriaoggi : #Attualità - #MANDURIA - Lavori per la realizzazione della nuova chiesa intitolata a San Giovanni Bosco: ecco alcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuova

LA NAZIONE

... iniziando da Sky che dal 15 ottobre dà il via allaserie western con Pierce Brosnan , The ...le due principali da non perdere. So cosa hai fatto Disponibile su Prime Video dal 15 ottobre con ...Il MiSE e il bonus Covid - 19: Giorgetti è d'accordo A spingere il Governo verso unamisura ... Bonus Covid - 19: a chi spetta?le partite IVA beneficiarie Analizziamo adesso chi saranno i ...Una delle regioni italiane in cui è più difficile trovare casa, stando alle opinioni di chi ne cerca una, è la Lombardia. Il dato soffre soprattutto della situazione di Milano, che come tutti sappiamo ...Come definireste l’essere donna? E l’essere uomo? Per rispondere a questa domanda la filosofia femminista ha scritto saggi su saggi e ancora non esiste una risposta univoca. Una definizione, però, i n ...