Ecco chi ha rinunciato a tutto per lottare contro il green pass (Di sabato 25 settembre 2021) Piovono dimissioni e richieste di aspettativa dal mondo del lavoro per colpa del green pass. L’ultimo protagonista a prendere le distanze dalla certificazione verde è Stefano Leoni, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi. Tramite una lunga lettera, Leoni ha dato le dimissioni dal suo incarico di vicedirettore dell’ente. Non si è però dimesso dal suo ruolo di musicologo: continuerà a insegnare ai suoi studenti del Conservatorio estetica musicale ma online, almeno fino a dicembre. Il Vicedirettore del Conservatorio di Torino ritiene il certificato verde eticamente disdicevole, e un “abominio dal punto di vista legale, costituzionale, normativo, carente e confusionario sotto il profilo giuridico”. Secondo lui poi è una forma surrettizia di «coercizione e adesione forzata alla campagna vaccinale, istituendo nei fatti una pressione indebita su lavoratori ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 settembre 2021) Piovono dimissioni e richieste di aspettativa dal mondo del lavoro per colpa del. L’ultimo protagonista a prendere le distanze dalla certificazione verde è Stefano Leoni, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi. Tramite una lunga lettera, Leoni ha dato le dimissioni dal suo incarico di vicedirettore dell’ente. Non si è però dimesso dal suo ruolo di musicologo: continuerà a insegnare ai suoi studenti del Conservatorio estetica musicale ma online, almeno fino a dicembre. Il Vicedirettore del Conservatorio di Torino ritiene il certificato verde eticamente disdicevole, e un “abominio dal punto di vista legale, costituzionale, normativo, carente e confusionario sotto il profilo giuridico”. Secondo lui poi è una forma surrettizia di «coercizione e adesione forzata alla campagna vaccinale, istituendo nei fatti una pressione indebita su lavoratori ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La sentenza di assoluzione sulla #Trattativa ha dato un sonoro schiaffone ai manettari. Ecco chi sono???? @mabaronti - Paolo_Bargiggia : Ecco chi ha portato nel calcio italiano il disastro @DAZN_IT senza rispetto per gli appassionati. @SerieA ?????? - Pontifex_it : Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margin… - Anna302478978 : RT @enzo6619: @liliaragnar @Anna302478978 Quando a te non vaccinato ti dicono,'ma sei mai stato in una TI per vedere chi sta male per il co… - ItaloQuico : RT @NicolaPorro: Nomi e storie di chi ha perso il lavoro pur di contestare il #greenpass. Voi cosa ne pensate? ?? -