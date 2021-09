E’ tutto pronto: Somma Vesuviana e Sant’Anastasia “capitali” Telethon per un giorno (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Mancano poche ore alla Maratona podistica di Telethon. Ben 500 atleti, domani, Domenica 26 Settembre correranno per la ricerca scientifica. L’obiettivo è raccogliere i fondi per la ricerca sulle malattie rare. Quest’anno la maratona che tradizionalmente si svolgeva a Napoli, si terrà a Somma Vesuviana, la città della Villa Augustea e coinvolgerà Sant’Anastasia, la città del Santuario Mariano. Alle ore 8 il raduno degli atleti sarà in Piazza Vittorio Emanuele III, alle ore 8 e 30 la partenza da Via Aldo Moro. Alle ore 8 e 45 l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri 10 Reggimento Napoli. Sarà Rosa Maria Esilio, moglie del brigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato a Roma, a dare il via alla partenza. Gli atleti proseguiranno lungo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – “Mancano poche ore alla Maratona podistica di. Ben 500 atleti, domani, Domenica 26 Settembre correranno per la ricerca scientifica. L’obiettivo è raccogliere i fondi per la ricerca sulle malattie rare. Quest’anno la maratona che tradizionalmente si svolgeva a Napoli, si terrà a, la città della Villa Augustea e coinvolgerà, la città del Santuario Mariano. Alle ore 8 il raduno degli atleti sarà in Piazza Vittorio Emanuele III, alle ore 8 e 30 la partenza da Via Aldo Moro. Alle ore 8 e 45 l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri 10 Reggimento Napoli. Sarà Rosa Maria Esilio, moglie del brigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato a Roma, a dare il via alla partenza. Gli atleti proseguiranno lungo ...

