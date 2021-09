Donnarumma diventa un caso: il motivo (Di sabato 25 settembre 2021) Non è partita nel migliore dei modi l’avventura di Gianluigi Donnarumma al PSG. Pochettino sta utilizzando più frequentemente l’esperto Navas, a discapito del giovane italiano. Dopo le voci degli scorsi giorni di un possibile trasferimento alla Juventus, adesso arriva un altro segnale in quest’ottica. Nella gara di stasera tra PSG e Montpellier il portiere campione d’Europa parte nuovamente dalla panchina. Una situazione alquanto particolare, che sta facendo infuriare Donnarumma e tutto il suo entourage. Staremo a vedere il proseguimento della vicenda, ma una soluzione bisogna trovarla per accontentare entrambe le parti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) Non è partita nel migliore dei modi l’avventura di Gianluigial PSG. Pochettino sta utilizzando più frequentemente l’esperto Navas, a discapito del giovane italiano. Dopo le voci degli scorsi giorni di un possibile trasferimento alla Juventus, adesso arriva un altro segnale in quest’ottica. Nella gara di stasera tra PSG e Montpellier il portiere campione d’Europa parte nuovamente dalla panchina. Una situazione alquanto particolare, che sta facendo infuriaree tutto il suo entourage. Staremo a vedere il proseguimento della vicenda, ma una soluzione bisogna trovarla per accontentare entrambe le parti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Come si diventa una bandiera moderna? Anche per la descrizione fisica che ne fa McCarthy, sembrano davvero Raiola e il giovane Donnarumma. Holden a un certo punto aggiunge alla sua arringa: "La guerra è un'effrazione dell'unità dell'...

Lo strepitoso inizio di stagione di Achraf Hakimi ... però, nessuno di questi è andato a coprire una reale lacuna nella rosa di Pochettino: Donnarumma è ... o comunque una delle tre più ricche, e quindi diventa inevitabile parlare della forza, della ...

Psg, Donnarumma diventa un caso: spunta un retroscena

'Azzurri d'Europa', il libro che celebra Italia Campione d'Europa (ANSA) - ROMA, 24 SET - Un bel libro, da non perdere per chi ama il calcio e vuole tenere vivo nella memoria il ricordo della vittoria dell'Italia a Euro 2020. "Azzurri ...

