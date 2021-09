Disegno di legge sulle infrastrutture: previsto voto lunedì (Di sabato 25 settembre 2021) Lo scorso mese il Senato USA aveva dato il via libera alla discussione del Disegno di legge sulle infrastrutture. Il progetto era passato con 67 voti a favore e 32 contrari, ottenendo l’appoggio di 17 senatori repubblicani. La svolta, dopo settimane di stallo, era arrivata poche ore dopo che i senatori centristi avevano raggiunto un Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Lo scorso mese il Senato USA aveva dato il via libera alla discussione deldi. Il progetto era passato con 67 voti a favore e 32 contrari, ottenendo l’appoggio di 17 senatori repubblicani. La svolta, dopo settimane di stallo, era arrivata poche ore dopo che i senatori centristi avevano raggiunto un

Advertising

Billa42_ : Disegno di legge sulle infrastrutture: previsto voto lunedì - NoahKahn2 : RT @amicidiisraele: #USA #Israele Questo filmato viene ampiamente trasmesso dai media arabi e iraniani: la-Cortez in lacrime dopo che il C… - lauratitti : RT @amicidiisraele: #USA #Israele Questo filmato viene ampiamente trasmesso dai media arabi e iraniani: la-Cortez in lacrime dopo che il C… - apavo75 : RT @amicidiisraele: #USA #Israele Questo filmato viene ampiamente trasmesso dai media arabi e iraniani: la-Cortez in lacrime dopo che il C… - amicidiisraele : #USA #Israele Questo filmato viene ampiamente trasmesso dai media arabi e iraniani: la-Cortez in lacrime dopo che… -