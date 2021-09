Diretta Inter-Atalanta 1-2 | palo di Malinovskyi

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Inter 6 bellissima! Grande prova dei nerazzurri a San Siro ?? - infoitsport : Diretta LIVE, Inter-Atalanta 1-2 al 45': nerazzurri rimontati, Malinovskyi-Toloi per la Dea - zazoomblog : Diretta Inter-Atalanta 1-2 fine primo: Toloi e Malinovskyi rispondono a Lautaro Martinez - #Diretta #Inter-Atalant… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

SEGUI LADI- ATALANTA SECONDO TEMPO 46' Si riparte dall'1 - 2 della prima frazione: nessun cambio nelle due squadre PRIMO TEMPO L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non parte bene nella gara di ...... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...A partire dalle 16.45 appuntamento sui canali social di Passione Inter con la diretta di avvicinamento e di cronaca a Inter-Atalanta, sesta giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo la vitt ...Il dirigente nerazzurro ha parlato dell'eventuale Onana per il futuro: Ausilio è attivo nel monitorare le possibilità che il mercato offre.