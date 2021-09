Diretta Inter-Atalanta 1-2 | fine primo | Toloi e Malinovskyi rispondono a Lautaro Martinez

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Inter 6 bellissima! Grande prova dei nerazzurri a San Siro ?? - Profilo3Marco : RT @repubblica: Calcio: Serie A, diretta Inter-Atalanta 0-0. Inzaghi all'inseguimento dei rossoneri - zazoomblog : Diretta Inter-Atalanta 1-0: Malinovskyi insidia la porta di Handanovic - #Diretta #Inter-Atalanta #Malinovskyi -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

Corriere dello Sport

... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...SEGUI LADI- ATALANTA PRIMO TEMPO 38' L'Atalanta ribalta la gara e si porta in vantaggio con Rafael Toloi che beffa Handanovic dopo una respinta sul tiro sempre di Malinovskyi 36' Cross ...A partire dalle 16.45 appuntamento sui canali social di Passione Inter con la diretta di avvicinamento e di cronaca a Inter-Atalanta, sesta giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo la vitt ...INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De ...