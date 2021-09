Diretta Inter-Atalanta 0-0: Inzaghi di nuovo con Darmian, Gasperini punta su Demiral in difesa (Di sabato 25 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Inter-AtalantaPRIMO TEMPO1' A San Siro è tutto pronto per il fischio d'inizio tra Inter e Atalanta: Fabio Maresca dà inizio alla seconda partita... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 settembre 2021) SEGUI LADIPRIMO TEMPO1' A San Siro è tutto pronto per il fischio d'inizio tra: Fabio Maresca dà inizio alla seconda partita...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Inter 6 bellissima! Grande prova dei nerazzurri a San Siro ?? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Inter-Atalanta 0-0 in diretta su - SERIE_A2 : @ArchilocoFe1983 @Inter Sulla mia pagina hai la trasmissione di calcio in diretta, segui il mio account principale… -