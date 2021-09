DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: pole position a sorpresa di Norris! 2° Sainz con la Ferrari, 4° Hamilton (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Negli ultimi minuti del Q3 la pista ha superato il “crossover” tra gomme intermedie e slick, consentendo ai piloti più coraggiosi (vedi Russell e Sainz) di spingere forte con gli pneumatici d’asciutto al terzo giro lanciato. 15.10 Miglior risultato della carriera in qualifica anche per Carlos Sainz, che in passato non era mai partito dalla prima fila al via di un Gran Premio. 15.09 Prima pole position in carriera per Lando Norris, che si conferma uno specialista assoluto in queste condizioni ibride di scarso grip dopo Imola e Spa. 15.07 Da segnalare in ottica mondiale (sia piloti che costruttori) il pessimo 7° posto di Bottas con la Mercedes ed il 9° di Perez con la Red Bull. 15.05 Di seguito la classifica finale del Q3: 1 Lando NORRIS ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Negli ultimi minuti del Q3 la pista ha superato il “crossover” tra gomme intermedie e slick, consentendo ai piloti più coraggiosi (vedi Russell e) di spingere forte con gli pneumatici d’asciutto al terzo giro lanciato. 15.10 Miglior risultato della carriera in qualifica anche per Carlos, che in passato non era mai partito dalla prima fila al via di un Gran Premio. 15.09 Primain carriera per Lando Norris, che si conferma uno specialista assoluto in queste condizioni ibride di scarso grip dopo Imola e Spa. 15.07 Da segnalare in ottica mondiale (sia piloti che costruttori) il pessimo 7° posto di Bottas con la Mercedes ed il 9° di Perez con la Red Bull. 15.05 Di seguito la classifica finale del Q3: 1 Lando NORRIS ...

