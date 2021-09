DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: griglia di partenza e risultati qualifiche (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle prove libere 3 – La classifica della FP3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria davanti al fido scudiero ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle prove libere 3 – La classifica della FP3 Buongiorno e benvenuti alladelledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà ladiper la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria davanti al fido scudiero ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Pioggia battente, F2 posticipata #SkyMotori #F1 #Formula1… - zazoomblog : LIVE F1 GP Russia 2021 in DIRETTA: FP3 cancellata pioggia anche per le qualifiche. Orario TV8 - #Russia #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: cancellate le FP3! Qualifiche a rischio, cambiano orari e programma? - infoitsport : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Terze libere cancellate - qnazionale : F1, Gp Russia: qualifiche in diretta dalle 14. Piove: saltano le FP3 -