DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Ferrari in Q3 con Sainz, Mercedes favorita per la prima fila (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Si salva Sainz!!! Che brivido per la Ferrari: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc. 14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentre Sainz è adesso 12° ed è virtualmente escluso. 14.37 Sainz è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione. 14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.406 2 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3 4 Fernando ALONSO ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Si salva!!! Che brivido per la: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc. 14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentreè adesso 12° ed è virtualmente escluso. 14.37è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione. 14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON1:45.406 2 2 Valtteri BOTTAS+0.100 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3 4 Fernando ALONSO ...

Advertising

SkySportF1 : ? Continua a piovere a Sochi ? PRESA LA DECISIONE SULLE LIBERE 3 GLI AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Pioggia battente, F2 posticipata #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? Hamilton davanti a tutti (-6' #Q1) ?? Qualifiche già finite per Verstappen IL LIVE ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? Hamilton senza rivali nel #Q2, super Russell ?? Sainz si salva, Leclerc non scende in pista IL LIVE ? - motorboxcom : #F1 Ecco i risultati della Q2, si salva per un soffio #Sainz. #RussianGP Segui le qualifiche con noi:… -