DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: comincia il Q1, pista umida e meteo incerto (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 La pista si migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton! 14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:46.937 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.163 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.239 1 4 Nicholas LATIFI Williams+1.315 1 5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.637 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.638 1 7 Charles LECLERC Ferrari+1.801 1 8 Lando NORRIS McLaren+1.974 1 9 Lance STROLL Aston Martin+2.097 1 10 Carlos SAINZ Ferrari+2.103 1 11 Esteban OCON Alpine+2.201 1 12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.589 1 13 Fernando ALONSO Alpine+3.052 2 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.215 1 15 George RUSSELL Williams+3.666 1 16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.599 1 17 Nikita MAZEPIN ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Lasi migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton! 14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:46.937 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.163 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.239 1 4 Nicholas LATIFI Williams+1.315 1 5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.637 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.638 1 7 Charles LECLERC Ferrari+1.801 1 8 Lando NORRIS McLaren+1.974 1 9 Lance STROLL Aston Martin+2.097 1 10 Carlos SAINZ Ferrari+2.103 1 11 Esteban OCON Alpine+2.201 1 12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.589 1 13 Fernando ALONSO Alpine+3.052 2 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.215 1 15 George RUSSELL Williams+3.666 1 16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.599 1 17 Nikita MAZEPIN ...

Advertising

SkySportF1 : ? Continua a piovere a Sochi ? PRESA LA DECISIONE SULLE LIBERE 3 GLI AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Pioggia battente, F2 posticipata #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : TUTTE LE NOVITÀ - infoitsport : LIVE F1 GP Russia, Qualifiche in Diretta: caccia alla pole dalle 14 - estornudoauto : RT @SkySportF1: ?? Hamilton davanti a tutti (-6' #Q1) ?? Qualifiche già finite per Verstappen IL LIVE ? -