Diletta Leotta | Sono ancora innamorata di Can Yaman | ma in questo momento siamo lontani

(Di sabato 25 settembre 2021) 'Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine'. Con queste paroledescrive a 'Verissimo' la storia d'amore vissuta con Can. 'due ragazzi ...

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - Sport_Fair : #DilettaLeotta a cuore aperto. La conduttrice di #Dazn innamorata, ma la storia con #CanYaman al momento è terminat… - amalqa20221 : RT @SenAddict: @WesalKMD diletta leotta ha detto che stanno attraversando un momento difficile e sono lontani adesso nella storia le cose… -

'Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine'. Con queste paroledescrive a 'Verissimo' la storia d'amore vissuta con Can Yaman . 'Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione ...... tante cose mi hanno ferito, ad esempio questa polemica o i commenti che fanno pensare che io sia una persona finta, falsa o di plastica' - continua- 'Rivedendo le immagini del ...Diletta Leotta parla di Can Yaman a Verissimo e dice di essere innamorata: la coppia starebbe vivendo un momento di riflessione ...A Verissimo Diletta Leotta parla della sua attuale situazione sentimentale e conferma la rottura con l'attore turco, Can Yaman ...