Diletta Leotta, chi sono i fratelli Mirko e Ambra Manola: "Ho una famiglia allargata" (Di sabato 25 settembre 2021) Sono fratelli, anzi: fratellastri di Leotta. Non hanno lo stesso cognome, ma hanno preso entrambi la bellezza di mamma Ofelia, elegante e volitiva donna catanese. Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta, e proprio come la sorella minore tanti anni fa ha lasciato la sua Catania per trasferirsi a Milano. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ha aperto il suo studio medico in pieno centro città, in zona Moscova. L'abbiamo incontrato per parlare di chirurgia plastica, tendenze, verità e falsi miti (ma ha detto la sua e smentito rumors anche sulla celebre sorella). Sostanzialmente Mirko è il fratello maggiore di Diletta ma molti in tutti questi anni hanno notato che i due hanno un cognome diverso. Il motivo è molto semplice ovvero ...

