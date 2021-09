Diletta Leotta a Verissimo | «Le critiche fanno male ma oggi cambierei quel discorso Can Yaman mi aveva chiesto di sposarlo | ma»

(Di sabato 25 settembre 2021)ospite di Silvia Toffanin a. La conduttrice televisiva, volto di Dazn, ha innanzitutto voluto fare una precisazione sulla festa per i suoi 30 anni: «Era il 16...

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - periveastronot : RT @moonshadow_369: Diletta Leotta prima di Kerem B(i)ürsin è POETIC CINEMA. Abbiamo la fidanzata sbagliata del turco sbagliato. ?????? #Ker… - OlgaBravo : RT @____Cinzia: Diletta Leotta vi sta asfaltando tutti. TUTTI. Da quelli che le dicono che è fatta di plastica, a quelli che le scrivono pa… - mirco11331711 : RT @moonshadow_369: Diletta Leotta prima di Kerem B(i)ürsin è POETIC CINEMA. Abbiamo la fidanzata sbagliata del turco sbagliato. ?????? #Ker… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

..., Piero Chiambretti e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020, Luigi Busà oro nel Karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel Triathlon. Domenica 26 settembre, dopo ...Paola Ferrari e la polemica con. La giornalista sportiva di Rai1 ha attaccato duramente la collega dalle pagine de Il Giornale dichiarando: '? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare ...La bionda conduttrice si apre a Silvia Toffanin dalla carriera, alle inevitabili polemiche e alla vita privata.E’ una vera dichiarazione d’amore quella di Diletta Leotta a Can Yaman nello studio di Verissimo ma non stanno più insieme ...