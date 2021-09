DIARIO #NAPOLI21 | Un altro big della Lega evita Maresca | il manifesto della leadership di Fi | da Boccalatte e bocca

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –campagna elettorale di Napoli, sabato, ultimo weekend di campagna elettorale. Ultimi giri di valzer, comizi e incontri per i candidati sindaco. Ma che si sia giunti in prossimità del novantesimo minuto di una campagna quanto mai faticosa per gli aspiranti sindaco lo si nota anche dalla difficoltà che hanno a rispettare le proprie agende. Raccontano, ad esempio, di un ritardo di Gaetano Manfredi da Alberto, uno degli imprenditori a sostegno di ‘Azzurri per Napoli‘, che ha fatto saltare a molti il programma dell’aperitivo: in diversi sono rimasti aasciutta anche dal punto di vista politico, essendo andati all’incontro per ascoltare le ragioni del candidato sindaco del centrosinistra. E comunque: anche se non ...

Corriere della Sera

Dopo il no del Tar, è arrivata anche la sentenza di terzo grado che mette definitivamente in soffitta ‘Catello Maresca’, ‘Catello Maresca sindaco’, ‘Prima Napoli’ e ‘Amici a 4 zampe’. In un mare in bu ...Domanda per il parlamentare di Renzi: “Qui a Napoli, come va con i 5 Stelle?” Risposta: “Nonostante loro, conserviamo una straordinaria fiducia in Manfredi” Loro non vogliono restare una lista civica ...