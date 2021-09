Di cosa si parlava nei corridoi della riunione romana del Ppe. Germania, Lega e… (Di sabato 25 settembre 2021) Prosecco o Prošek? Si è parlato anche di questo nel corso della riunione dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo Popolare europeo che si è tenuta questa settimana a Roma. La Croata Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea, ha chiarito che a lei piacciono tutti e due, sottolineando che Prošek in croato si pronuncia “Proscek” e quindi per loro l’assonanza linguistica con il nostro Prosecco non è evidente. La questione Prošek – Prosecco è stata sollevata infatti dal Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e dal Sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni nei rispettivi interventi durante il panel dedicato alla sostenibilità delle aziende agricole. La riunione del Ppe ha alternato interventi in presenza e interventi da remoto, è stata una proficua occasione di confronto tra importanti personalità ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Prosecco o Prošek? Si è parlato anche di questo nel corsodell’Ufficio di Presidenza del Gruppo Popolare europeo che si è tenuta questa settimana a Roma. La Croata Dubravka Šuica, vicepresidenteCommissione europea, ha chiarito che a lei piacciono tutti e due, sottolineando che Prošek in croato si pronuncia “Proscek” e quindi per loro l’assonanza linguistica con il nostro Prosecco non è evidente. La questione Prošek – Prosecco è stata sollevata infatti dal Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e dal Sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni nei rispettivi interventi durante il panel dedicato alla sostenibilità delle aziende agricole. Ladel Ppe ha alternato interventi in presenza e interventi da remoto, è stata una proficua occasione di confronto tra importanti personalità ...

