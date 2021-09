"Di cosa è morto". Giacomo Sartori, nuovi inquietanti dettagli dall'autopsia e il dubbio degli inquirenti: perché era lì? (Di sabato 25 settembre 2021) È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Giacomo Sartori, il 29enne veneto scomparso da Milano e poi ritrovato impiccato a Casorate Primo sei giorni dopo. La causa della morte è il soffocamento, dipeso da un cavo elettrico legato attorno al collo e al ramo di una quercia, nel frutteto di un agriturismo. Un nuovo elemento che però non basta a sbrogliare i tanti dubbi e misteri che riguardano questo caso. Tutto è partito da un furto subito dal ragazzo in quel di Milano: gli era stato rubato lo zaino contenente due computer e il portafoglio, ma uscendo dal locale non era parso in uno stato particolarmente alterato. L'ipotesi principale è ovviamente quella del suicidio, anche se come riportare il Corsera bisognerà attendere ancora qualche giorno per gli esiti degli esami genetici sulla prolunga da cantiere usata per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) È stata eseguita l'sul corpo di, il 29enne veneto scomparso da Milano e poi ritrovato impiccato a Casorate Primo sei giorni dopo. La causa della morte è il soffocamento, dipeso da un cavo elettrico legato attorno al collo e al ramo di una quercia, nel frutteto di un agriturismo. Un nuovo elemento che però non basta a sbrogliare i tanti dubbi e misteri che riguardano questo caso. Tutto è partito da un furto subito dal ragazzo in quel di Milano: gli era stato rubato lo zaino contenente due computer e il portafoglio, ma uscendo dal locale non era parso in uno stato particolarmente alterato. L'ipotesi principale è ovviamente quella del suicidio, anche se come riportare il Corsera bisognerà attendere ancora qualche giorno per gli esitiesami genetici sulla prolunga da cantiere usata per ...

