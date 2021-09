Destro ribalta il Verona | ma Kalinic al 91' ferma il Genoa americano

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono arrivati in 13 mila a Marassi per festeggiare la nuova proprietà, sventolando bandiere a stelle e strisce. E l'esordio degli americani non è affatto male. Sotto di due reti, la squadra di ...

Dopo due grandi parate di Sirigu su Lasagna e Barak e una super occasione per Kalinic, il Genoa accorcia con Criscito su rigore al 76', quattro minuti trova il pari con la rete di testa diche ...... passa in vantaggio al 5 con Lautaro Martinez che gira al volo dida centro area il solito ... arriva da dietro Toloi che a porta vuotail risultato al 38 . La posizione tra le linee dell'...Il Grifone rimonta due gol in 10 minuti grazie alla doppietta di Destro, ma poi capitola al 91' sul pareggio di un altro ex Roma come Kalinic ...Pareggio spettacolare a Genova: i rossoblù rimontano da 0-2 a 3-2 ma nel recupero Kalinic segna il definitivo 3-3 ...