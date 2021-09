Destro, Raspadori e... Vlahovic: gli attaccanti consigliati per la 6ª giornata (Di sabato 25 settembre 2021) Come ogni turno sono gli attaccanti a fare la voce grossa. Dopo le doppiette di Osimhen e Kalinic dello scorso turno, chi riuscirà a fare molto bene e a fare breccia nelle difese avversarie? SCARICA ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Come ogni turno sono glia fare la voce grossa. Dopo le doppiette di Osimhen e Kalinic dello scorso turno, chi riuscirà a fare molto bene e a fare breccia nelle difese avversarie? SCARICA ...

Advertising

sportli26181512 : Destro, Raspadori e... Vlahovic: gli attaccanti consigliati per la 6ª giornata: Destro, Raspadori e... Vlahovic: gl… - MagicGazzetta : Destro, Raspadori e... Vlahovic: gli attaccanti consigliati per la 6ª giornata #Fantacalcio - Oracolo_Fanta : ??LE PROFEZIE DELL'ORACOLO?? 6° GIORNATA: ATTACCANTI ?? Lautaro Martinez,Osimhen,Immobile,Insigne,Berardi,Giroud,Dzeko… - Lorenzored17 : @Rodo97asroma Abraham Raspadori e Destro - Rodo97asroma : Ho bisogno di riunire un Pool di esperti fantallenatori di Twitter per risolvere un dilemma. Chi mettere tra -Abra… -