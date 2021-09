Dayane molestata, Rosalinda Cannavò: “Sono preoccupata” (Di sabato 25 settembre 2021) Nuove polemiche sull’avventura di Dayane Mello a La Fazenda. La modella, dopo aver bevuto, è stata nuovamente molestata e infastidita da Nego do Borel, senza che gli autori intervenissero. “Sono schifata e preoccupata”, ha confessato l’amica Rosalinda Cannavò su Instagram. Non si ferma la polemica e l’indignazione di fronte alla situazione che Dayane Mello sta vivendo all’interno del reality brasiliano “A Fazenda“. La modella, infatti, è stata molestata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021) Nuove polemiche sull’avventura diMello a La Fazenda. La modella, dopo aver bevuto, è stata nuovamentee infastidita da Nego do Borel, senza che gli autori intervenissero. “schifata e”, ha confessato l’amicasu Instagram. Non si ferma la polemica e l’indignazione di fronte alla situazione cheMello sta vivendo all’interno del reality brasiliano “A Fazenda“. La modella, infatti, è stataArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Reberebby215 : RT @infotommizorzi: Dayane Mello, dopo la scorsa settimana essere stata molestata in un reality dal concorrente Nego de Borel, questa setti… - laurenikigai : Una sola volta mi è capitato di bere talmente tanto che il mio corpo non reagiva; riuscivo a capire tutto ma ero im… - AEsaurito : RT @infotommizorzi: Dayane Mello, dopo la scorsa settimana essere stata molestata in un reality dal concorrente Nego de Borel, questa setti… - genesi20_03 : RT @iscusa: in tutto questo io sono preoccupatissima per la salute mentale e psicologica di dayane, mi vengono i brividi a pensare che nell… - Chiaretta863 : RT @iscusa: in tutto questo io sono preoccupatissima per la salute mentale e psicologica di dayane, mi vengono i brividi a pensare che nell… -