Dayane Mello | tentato stupro a La Fazenda | team legale vola in Brasile | il comunicato

(Di sabato 25 settembre 2021) Dopo ilai danni di, la produzione de Laè intervenuta svelando che parlerà dell’accaduto proprio durante l’appuntamento di stasera con il reality show.a La: ilinNel frattempo, via internet ildie gli amici più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Leggi anche >>> Inferno "A Fazenda", cresce la preoccupazione per: i dettagli " VIDEO Costanza Caracciolo è una 'beautiful lady': mozzafiato da ogni angolazioneSecondo le accuse dell'attento popolo dei social, il cantante Nego do Borel , avrebbe tentato di fare sesso forzato con, visibilmente stordita dall'alcol di alcune ore prima. Stupro a ...La modella di origini brasiliane è stata nuovamente molestata all'interno del reality la Fazenda. I Fan e Rosalinda Cannavò esprimono la loro preoccupazione ...La rete che manda in onda il reality show La Fazenda, travolta dal caos sollevato nelle ultime ore dai video girati anche in Italia che mostrano ...