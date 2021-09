(Di sabato 25 settembre 2021) E’ di questi minuti la notizia che i tanti fan di, preoccupati per quello che sta accadendo da ormai diversi giorni, attendevano:Dostupratore, sarebbe stato espulso dal reality show A13. A riportarlo con la scritta “Esclusivo” è il sito Metropoles.“Record ha deciso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - TextTalkTouch : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - bobobohx : @bimbadiziamara Ma è il tipo che ha molestato Dayane Mello? - miricordodime : RT @austerix22: Purtroppo è poco, l’espulsione è avvenuta perché NOI abbiamo spinto, perché abbiamo massacrato gli sponsor, ma pensate se l… -

Mentre la rete si sta mobilitando da ore nel tentativo di mettere in sicurezzada una situazione complessa e certamente dannosa per la sua salute psicofisica dopo le notizie drammatiche del presunto stupro nel reality A Fazenda 13 , arriva il commento choc di una ...Il caso dia La Fazenda , un reality brasiliano che ricalca il format della Fattoria andato in onda anche in Italia, sta diventando sempre più oscuro. L'ex concorrente del GF Vip è stata molestata ...Dayane Mello, Nego Do Borel squalificato da A Fazenda 13 dopo il caso sul presunto stupro che ha sconvolto i social.Una ex inquilina del GF Vip choc sul presunto stupro a Dayane Mello: "Chi è causa del suo mal...", il suo commento social.