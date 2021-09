Daniel Maldini in gol contro lo Spezia alla prima da titolare: la gioia di Paolo in tribuna (VIDEO) (Di sabato 25 settembre 2021) È un giorno storico per il Milan e per il calcio italiano. Nella sfida contro lo Spezia è andato in gol Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, proseguendo una vera e propria dinastia. Bello lo stacco di testa del trequartista sul cross di Kalulu. Oggi si è scritta la storia. Ancora un #Maldini e siamo alla terza generazione! #Daniel nella sua prima partita da titolare segna sotto gli occhi di suo padre Paolo. @DAZN IT concedimelo! #SpeziaMilan @acmilan #Milan pic.twitter.com/87QyJiAVgF — Alessandra Di Legge (@Alexandra Legis) September 25, 2021 Una rete che ha scatenato la gioia di Paolo Maldini in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) È un giorno storico per il Milan e per il calcio italiano. Nella sfidaloè andato in gol, figlio die nipote di Cesare, proseguendo una vera e propria dinastia. Bello lo stacco di testa del trequartista sul cross di Kalulu. Oggi si è scritta la storia. Ancora un #e siamoterza generazione! #nella suapartita dasegna sotto gli occhi di suo padre. @DAZN IT concedimelo! #Milan @acmilan #Milan pic.twitter.com/87QyJiAVgF — Alessandra Di Legge (@Alexandra Legis) September 25, 2021 Una rete che ha scatenato ladiin ...

OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - capuanogio : ?? Ha segnato Daniel #Maldini. Mai nella storia della #SerieA tre generazioni di calciatori della stessa famiglia,… - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - stephanssmile : RT @farted94: Daniel Maldini che peraltro agguanta Calhanoglu Hakan in classifica marcatori - mariamrqb : RT @Bertolca10: Non finisce l'era #Maldini: Daniel, titolare al Picco contro lo Spezia segna il gol del vantaggio rossonero. 12 anni fa, Pa… -