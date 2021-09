Daniel Maldini, debutto con gol nel Milan per il figlio d'arte rossonero (Di sabato 25 settembre 2021) Un altro Maldini titolare al Milan, 12 anni dopo l'addio di papà Paolo e terza generazione in serie A dopo nonno Cesare, e subito a segno. È la favola di Daniel Maldini , 20 anni da compiere a ottobre,... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Un altrotitolare al, 12 anni dopo l'addio di papà Paolo e terza generazione in serie A dopo nonno Cesare, e subito a segno. È la favola di, 20 anni da compiere a ottobre,...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - capuanogio : ?? Ha segnato Daniel #Maldini. Mai nella storia della #SerieA tre generazioni di calciatori della stessa famiglia,… - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - Claudio69_ : RT @MilanCapiscer: Grazie al cielo quel pallone l'ha colpito di testa Daniel Maldini e non Calhanoglu, altrimenti avrebbe sgonfiato il pall… - FrancescoBonia1 : RT @AcmDuivel: Daniel Maldini ha gli stessi goal in campionato di Paulo Dybala -