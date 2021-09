Dal Pino alza la voce: «Inaccettabile quello che stiamo vedendo su Dazn, aspettiamo correttivi» (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo che si è parlato su Italia Oggi e su Il Sole 24 Ore di una lettera della Lega Serie A a Dazn, in cui erano stati utilizzati toni molto accesi, arriva a gettare benzina sul fuoco proprio il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che è intervenuto a Radio Deejay per parlare dei recenti problemi della piattaforma in streaming che si è aggiudicata i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie A per i prossimi tre anni. L’ultimo episodio – i problemi di accesso al portale per circa mezz’ora durante le partite del giovedì pomeriggio alle 18.30 – ha fatto alzare la voce alla Lega di Serie A, attraverso le parole del suo presidente che ha definito “Inaccettabile” quello che si sta vedendo su Dazn negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo che si è parlato su Italia Oggi e su Il Sole 24 Ore di una lettera della Lega Serie A a, in cui erano stati utilizzati toni molto accesi, arriva a gettare benzina sul fuoco proprio il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, che è intervenuto a Radio Deejay per parlare dei recenti problemi della piattaforma in streaming che si è aggiudicata i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie A per i prossimi tre anni. L’ultimo episodio – i problemi di accesso al portale per circa mezz’ora durante le partite del giovedì pomeriggio alle 18.30 – ha fattore laalla Lega di Serie A, attraverso le parole del suo presidente che ha definito “che si stasunegli ultimi giorni. LEGGI ANCHE > ...

