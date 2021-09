Dal bollettino, un ceffone ai “catastrofisti” del vaccino: esattamente un anno dopo, ecco com'è stravolta l'Italia (Di sabato 25 settembre 2021) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, in controtendenza rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono la miglior risposta agli scettici del vaccino: se settembre sta andando via senza intoppi e anzi con un progressivo miglioramento rispetto ai mesi estivi, il merito è tutto del fatto che la campagna di vaccinazione ha raggiunto quasi l'80 per cento della popolazione. Un anno fa senza il vaccino era bastata un'estate di semi-libertà dopo mesi di lockdown duro e puro per farci poi ripiombare nell'incubo in autunno. Il bollettino di oggi, sabato 25 settembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.525 contagiati, 4.451 guariti e 50 morti su 357.491 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell', in controtendenza rispetto allo stesso periodo dell'scorso. I dati sono la miglior risposta agli scettici del: se settembre sta andando via senza intoppi e anzi con un progressivo miglioramento rispetto ai mesi estivi, il merito è tutto del fatto che la campagna di vaccinazione ha raggiunto quasi l'80 per cento della popolazione. Unfa senza ilera bastata un'estate di semi-libertàmesi di lockdown duro e puro per farci poi ripiombare nell'incubo in autunno. Ildi oggi, sabato 25 settembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.525 contagiati, 4.451 guariti e 50 morti su 357.491 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato ...

