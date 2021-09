Da tutto il Friuli al santuario di Castelmonte per la benedizione delle moto (Di sabato 25 settembre 2021) (Visited 85 times, 85 visits today) Ultime notizie: I fedeli si lamentano per le campane, parroco di Udine le silenzia e poi ci ripensa Ricco cartellone per il teatro in Fvg fra prosa, danza e musica:... Leggi su friulioggi (Di sabato 25 settembre 2021) (Visited 85 times, 85 visits today) Ultime notizie: I fedeli si lamentano per le campane, parroco di Udine le silenzia e poi ci ripensa Ricco cartellone per il teatro in Fvg fra prosa, danza e musica:...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Domenica, alle 8.50 su Rai Radio 1, va in onda Vita Nei Campi, la rubrica radiofonica della TgrRaiFVG su tutto quanto fa agr… - TgrRaiFVG : Domenica, alle 8.50 su Rai Radio 1, va in onda Vita Nei Campi, la rubrica radiofonica della TgrRaiFVG su tutto quan… - fgavazzoni : @GibelliTiziana Signora il punto è che Oslo è più denso e attivo della quasi totalità (se non la totalità) del Friu… - il_piccolo : Città di confine come Trieste e Gorizia sono piene di contaminazioni a tavola ma ormai il discorso si è allargato a… - aquileiadigita1 : RT @iMagazineTwit: Prevista una solenne cerimonia. Per tutto il fine settimana grandi eventi in occasione delle Giornate Europee del Patrim… -