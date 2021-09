Da Sofocle a Sarah Kane | Veliateatro lancia webinar

(Di sabato 25 settembre 2021) Seicon alcuni tra i massimi classicisti italiani. E’ cosi’ che da Velia parte l’avvicinamento autunnale al 25moche si svolgera’ ad agosto 2022 ad Ascea, accanto all’area del Parco Archeologico di Elea Velia. I sei appuntamenti del promontorio dei filosofi si concentrano sul tema “Dioniso, la polis, la scena. Conversazioni sul teatro antico” con l’invenzione della peste e l’ambiguita’ del rapporto tra giustizia e legge che saranno al centro dei prossimi appuntamenti previsti nel ciclo diorganizzati in collaborazione con Fondazione Alario per Elea Velia e SFI – Societa’ Filosofica Nazionale. In collegamento, personaggi di spicco del mondo universitario gia’ molto noti al pubblico degli appassionati, come Michele Napolitano e Antonietta Porro, Gianni Guastella e Maurizio Bettini. Si parte domani alle 16.30 ...

Mentre ad Ascea (Salerno) sono in corso i preparativi del prossimo 25° anniversario di VeliaTeatro (agosto 2022), accanto all'area del Parco Archeologico di Elea Velia – perla della Magna Grecia più a ...