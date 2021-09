Da oggi su Twitter puoi lasciare la mancia a tutti

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) Twitter ha aperto a tutti la possibilità di lasciarsi mance. Cosa significa? Che adesso chiunque, a prescindere dai follower che lo seguono, può ricevere piccole somme da parte degli altri. Magari a prova del loro supporto per il suo lavoro e per il suo impegno, per la sua creatività o per la sua ironia. Si tratta di uno dei molti strumenti che la piattaforma guidata da Jack Dorsey sta mettendo in campo per favorire la monetizzazione dal basso, cioè la possibilità per utenti non necessariamente popolari di guadagnare qualcosa col proprio lavoro sul social. Un’altro, lanciato poche settimane fa negli Stati Uniti, sono per esempio gli Spazi audio con biglietti a pagamento, che presto arriveranno anche in Italia.